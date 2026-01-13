Sjajna Hrvatska uvjerljiva i u drugom kolu EP-a, sada slijedi pravi ispit

Hrvatska je nakon pobjede 20:4 protiv Slovenije upisala još jedan siguran trijumf na Europskom prvenstvu. U drugom kolu po skupinama očekivano je pala i reprezentacija Gruzije s 18:7, koja nije uspjela ozbiljnije zaprijetiti izabranicima Ivice Tucka.

Samo u prvoj četvrtini hrvatski su se vaterpolisti još tražili i hvatali ritam, no već nakon toga utakmica je postala jednosmjerna ulica. Razlika u kvaliteti brzo je došla do izražaja, a Hrvatska je rutinski privela susret kraju.

Barakude će u četvrtak u večernjem terminu igrati protiv Grčke, a taj će dvoboj odlučiti o prvom mjestu u skupini i donijeti odgovor na pitanje tko će s najbolje pozicije ući u nastavak natjecanja.

Izabranici Ivice Tucka nisu dobro počeli utakmicu, u prvoj četvrtini su primili dva gola, a postigli samo tri, uz mnoštvo propuštenih prilika. U prvom periodu igre Hrvatska je iskoristila svega jednu od pet situacija s igračem više, a razbranili su gruzijskog vratara Iraklia Razmadzea,koji je u prvom poluvremenu nanizao čak devet obrana.

U drugoj četvrtini Hrvatska je ipak došla do svoje igre, čvrste u obrani i ritmično u napadu, pa je druga dionica završila 4:0. U drugom poluvremenu je do izražaja došla puno bolja plivačka sprema Barakuda, koji su treću četvrtinu dobili s 5:2, a zadnju 6:3 za konačnih 18:7. Kod Hrvatske je Konstantin Harkov zabio 4 gola, a Luka Bukić tri, dok je kod Gruzijaca prvo ime bio vratar Razmadze s 11 obrana i jednim postignutim golom.

U četvrtak Hrvatska igra sa Grčkom u 20.30 sati.