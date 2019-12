Simpatični bucko otkrio razloge poraza od Joshue: Tri sam mjeseca partijao...

Andy Ruiz nije uspio obraniti naslove svjetskog boksačkog prvaka teške kategorije, izgubio je od Anthonyja Joshue u Saudijskoj Arabiji, a nakon meča je bio vrlo razočaran...

'Tri mjeseca partijanja su me koštala. Imao sam previše kilograma, nisam bio dovoljno pokretljiv. Treba učiti iz pogrešaka i dobro je da sam to naučio sad dok sam mlad. Ovo je samo početak, stiže još mojih borbi. Da sam bio lakši, onda bih bio puno opuštenji', priznao je Ruiz nakon poraza i nastavio:

'Malo sam razočaran. Trebao sam poslušati svog trenera i svog oca i žešće trenirati. Nema opravdanja, ali rekao bih da sam odradio dobar meč s obzirom na to da sam bio izvan forme. Ali tulumarenje i sve te stvari su me koštale. Primio sam dobro sve njegove udarce, pogodio ga par puta...', istakao je Ruiz koji je na vaganju uoči meča imao čak 128,6 kilograma, što je sedam kilograma više nego u prvoj borbi u kojoj je krajem svibnja u New Yorku iznenađujuće pobijedio Anthonyja Joshuu.

Ruizu je sinoćnji poraz bio drugi u karijeri i na omjeru je od 33-2.