Šibenik u velikim problemima. Opet nema vode, a čelnici su na odlasku?

M.Š

03.10.2025 u 22:50

Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
HNK Šibenik prolazi kroz jako težak period. Šire se glasine o mogućem stečaju, a situacija u klubu niti malo ne ulijeva povjerenje.

Nikakva konkretna informacija o stečaju još nije potvrđena, no ŠibenikIN donosi informacije koje sugeriraju da je stanje u klubu jako loše. Portal prenosi da u klubu jutros opet nije bilo vode, a čelnici navodno razmišljaju o odlasku. Spominje se i mogućnost da Grad preuzme klub za simboličan iznos i pokuša pronaći novog kupca.

Navodi se kako bi Šibenik, u slučaju stečaja, postao 23. klub s takvom sudbinom od ukupno 38 HNL članova, što je porazan podatak, iako se većina tih klubova kasnije obnovila. U tom bi slučaju vjerojatno nastao 'feniks klub' s malo izmijenjenim imenom.

Prema pravilima HNS-a, eventualni 'feniks klub' krenuo bi iz najnižeg ranga (Županijska liga) i najmanje tri godine ne bi mogao igrati u profesionalnim ligama.

Šibenik se trenutačno nalazi u 3. NL - Jug (4. rang hrvatskog nogometa) nakon što je još prošle sezone igrao HNL. Međutim, zbog mnogobrojnih financijskih problema Šibenik je naposljetku žestoko kažnjen, a čini se da su tegobe i dalje itekako prisutne.

