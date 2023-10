Samo Sopić zna ovako najaviti utakmicu; hvalio Goricu, ali što je rekao za Rijeku...

Uoči utakmice 13. kola, Željko Sopić stigao je pred novinare, te najavio okršaj protiv Gorice, na čijoj je klupi sjedio prvih pet kola.

'Čeka nas zahtjevna utakmica protiv zahuktale Gorice, mog bivšeg kluba koji u zadnje vrijeme ostvaruje jako dobre rezultate. S druge strane dobro se pripremamo za tu utakmicu, imali smo neke manje probleme, ali mislim da će se do utakmice to sve riješiti. I da ćemo s 11 najboljih istrčati na Rujevicu i pokušati uzeti tri boda. Dilaver i Radeljić? Situacija je OK. Obojica treniraju, ne vidim većih problema po tom pitanju. Grgić se isto vratio treningu', rekao je Sopić u uvodu.

