Samo jednom vozaču prijeti u Formuli 1 otkaz usred sezone: Hoće li to Red Bull napraviti?

Pierre Gasly najveće je razočaranje prvog dijela sezone u Formuli 1, a sve je više glasina o tome da će izgubiti svoje mjesto u udarnoj momčadi 'bikova' i prije posljednje utrke u Abu Dhabiju...

Gasly je imao tek jedan svijetli trenutak kada je u Silverstoneu završio ispred Maxa Verstappena kojeg je doduše u šljunčanu klopku poslao Sebastian Vettel, ali to jedno osvojeno četvrto mjesto Francuza nije dovoljno za vozača jedne od najjačih momčadi u Formuli 1.

'Ne bismo se smjeli utrkivati sa Sauberima i McLarenima. On se mora utrkivati s Mercedesima i Ferrarijima. Problem je što nije u borbi za vrh. To nam posebno šteti u poretku konstruktora,' priznao je Christian Horner.

Iako iz momčadi uvjeravaju kako nemaju namjere mijenjati vozačku postavu do kraja sezone te žele pomoći Francuzu da se trgne, tijekom ljeta sve je više glasina o otkazu Gaslyju pa se čak pojavila i priča o tome kako bi ga mogao zamijeniti Fernando Alonso, dok se i Danil Kvjat čini kao ozbiljan kandidat da mu otme mjesto u kokpitu.

Ne bi bilo prvi put da Red Bull usred sezone mijenja postavu, učinio je to zadnji put s Maxom Verstappenom kad ga je promovirao na štetu Kvjata.

No, problem je što ovaj put nema izvanserijskog talenta kojeg treba gurnuti u prvi plan na štetu posrnulog vozača pa bi Gasly definitivno trebao opstati do kraja 2019. godine. No, zaostaje 118 bodova u ukupnom poretku za Verstappenom i jedini je krivac što je Ferrari ispred Red Bulla u poretku konstruktora. Šanse da ćemo ga i sljedeće sezone gledati za volanom bolida 'bikova' su minimalne...