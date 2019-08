Hamilton i Mercedes kopirali jednu od najgenijalnijih pobjeda Schumija: Tako se osvajaju titule…

Fantastična pobjeda Lewisa Hamiltona na Hungaroringu podsjetila je na remek djelo Michaela Schumachera i Ferrarija s iste staze iz 1998. godine…

Način na koji je Hamilton došao do pobjede malo je podsjetio na jednu od najgenijalnijih pobjeda Michaela Schumachera, kada je u Budimpešti 1998. godine usred utrke pala odluka Ferrarija da ga pozove jednom više u boks od McLarena Mike Haikkonena i Davida Coultharda, a legendarni Nijemac zatim je serijom od 20 strašno brzih krugova napravio dovoljnu veliku razliku, preskočio konkurente i prvi prošao ciljem.

Baš tako je izgledala i serija Hamiltonovih krugova prošle nedjelje u Budimpešti, kada je po dvije sekunde skidao Verstappenu i na kraju ga prešao na startno-ciljnoj ravnini i povećao prednost na ogromnih 62 bodova u ukupnom poretku, a čak 69 ispred Nizozemca koji se čini kao opasniji konkurent od Bottasa.

'Ovo je nemoguće ostvariti bez prave skupine ljudi, ali ne može se ni bez pravog čovjeka za volanom. Hamiltonova vožnja ove nedjelje bila je neka sasvim druga dimenzija,' priznao je oduševljeni ravnatelj Mercedesa Toto Wolff.

Hamiltona je baš ova pobjeda dovela na samo deset zaostatka za Schumacherom (81-91) i približila šestoj tituli, jednoj manje od velikog Nijemca. Po broju postolja je također sve bliže (144-155).

Samo je devet utrka do kraja sezone pa će svi preostali Schumijevi rekordi ostati netaknuti, osim već izgubljenog u broju pole pozicija (81-68), no kako stvari stoje, padat će sljedeće sezone. Možemo voljeti Hamiltona ili ne, no ovaj 34-godišnji Britanac definitivno ispisuje povijest Formule 1 i uskoro će ostati sam na vrhu. Potpuno zasluženo…