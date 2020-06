Sad je kristalno jasno zašto Conor McGregor odlazi u mirovinu; hoće li se po treći put predomisliti?

Jedna od najvećih MMA zvijezda Conor McGregor (31) objavio je kako odlazi u mirovinu, no milijuni navijača misle kako je ovo samo još jedna u nizu njegovih šala. Naime, Irac je već dva puta objavljivao povlačenje iz svijeta borbi, ali se nakon kraće pauze vraćao...

'Prodaja njegovog whiskeya ide fenomenalno. Mislim da ruši rekorde u posljednje vrijeme i novac od borbi u oktogonu mu neće biti potreban uskoro', rekao je White i nastavio:

'Conor obožava borbu, lud je za ovim sportom i jednostavno je nevjerojatan borac. I sad kad je objavio da ide u mirovinu, nema razloga za zabrinutost, samo da neka nastaviti raditi svoj posao s whiskeyem.'

Nakon svega se oglasio i sam McGregor, dojam je da mu se više jednostavno ne da mučiti...

'Ova igra me više ne uzbuđuje, to je sve. Sve ovo čekanje, ništa se ne događa. Gledam koje su mi opcije za protivnike i trenutačno nema nikog zanimljivog. Ništa me više ne uzbuđuje', kaže Conor McGregor i zaključuje:

'Postalo mi je dosadno. Gledam borbe i jednostavno se više ne uzbuđujem. Ne znam je li to zbog izostanka navijača, ne znam zašto, ali nije mi više to to...'

McGregorovo bogatstvo procjenjuje na oko 200 milijuna dolara, a ako je ovo stvarno kraj karijere, u mirovinu odlazi s omjerom od 22 pobjede i tek četiri poraza. No, ovo mu je treći odlazak u mirovinu, milijuni navijača diljem svijeta nadaju se kako će Irac uskoro objaviti i - treći povratak!