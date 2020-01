Kontroverzni borac Conor McGregor se vratio u zastrašujućem stilu; samo 40 sekundi mu je trebalo da uništi suparnika

Kontroverzni irski borac Conor McGregor vratio se sa stilom i u prvoj rundi zaustavio Donalda Cerronea i to za manje od minute

Conor je sve otvorio velikom ljevicom kojoj se Cerrone ipak uspješno izmaknuo, ali onda dolazi do klinča iz kojeg McGregor baca nekoliko ubojitih udaraca RAMENOM i radi veliku štetu na Kaubojevom licu, pogotovo njegovom nosu. Nakon razdvajanja Conor nastavlja s pritiskom, pogađa jedan 'high kick' koji je uzdrmao Donalda i potom serijom udaraca stiže do svoje 22. profesionalne pobjede! Službeno vrijeme pokazalo je da je ovaj velteraški okršaj trajao svega 40 sekundi, piše Fight Site.

U sunaslovnom meču večeri Holly Holm (13-5) vratila se pobjedama nakon poraza od Amande Nunes. Baš kao i u svom UFC debiju, 'The Preacher's Daughter' svladala Raquel Pennington (10-8), samo što se ovoga puta radilo o jednoglasnoj, a ne podijeljenoj sudačkoj odluci. Nije to bila previše atraktivna borba, ali se definitivno radilo o jednoj pametnoj taktičkoj predstavi bivše prvakinje. Kada nije išlo s distance, Holm je ulazila u klinč iz kojeg je marljivo i strpljivo skupljala bodove te u konačnici, ponajviše zahvaljujući takvom načinu borbe, stigla do 13. pobjede u profesionalnoj karijeri.