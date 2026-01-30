Rukometni stručnjak šokiran izborom EHF-a: 'Smiješno! Ovaj Hrvat igra košarku?'

Bez uvijanja je poručio da ne može vjerovati da se ime Davida Mandića nije našlo među izabranima.

Smajlagić je otvoreno izrazio nevjericu EHF-ovom odlukom, naglašavajući da je Mandić po svemu viđenom jedan od najkonstantnijih i najvažnijih hrvatskih igrača na turniru.

‘Igra li David Mandić košarku? I Hugo Descat isto? David Mandić je najbolji i najkonzistentniji hrvatski igrač na ovom Euru. Zvijer je, i u obrani i u napadu. Kako ga možeš izostaviti, kako?’, poručio je Smajlagić.

U nastavku je objasnio zašto mu je takav izbor potpuno neshvatljiv. Prema njegovim riječima, Mandić cijeli turnir igra s istom energijom, prisutnošću i jasnom ulogom na terenu.

‘Ima energiju, stalno je u utakmici, ono što dobije - to i zabije. Radi sve ono što se traži od vrhunskog lijevog krila’, naglasio je Smajlagić.

Posebno ga je zasmetalo to što su ispred Mandića izabrani igrači za koje smatra da nisu pokazali više.

‘Smiješan izbor. Nahi prije njega, pa neki Nizozemac prije njega… To jednostavno nema smisla’, zaključio je Smajlagić, jasno dajući do znanja da je EHF ovim potezom ozbiljno promašio.