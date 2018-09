Robert Prosinečki na pitanje o atmosferi u BiH selekciji rekao veliku istinu o Hrvatskoj

Robert Prosinečki, izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, uvijek je zanimljiv sugovornik. Uoči početka Lige nacija dotakao se atmosfere u momčadi te je cijeloj javnosti istakao primjer Hrvatske. No, mišljenja je kako bi neodlazak na Europsko prvenstvo bio neuspjeh

Na pitanje koliko je atmosfera u momčadi zaista važna dotakao se i Hrvatske, selekcije u kojoj je odigro neke od svojih najboljih utakmica u karijeri i u kojoj je jedno vrijeme radio kao pomoćnik Slavenu Biliću:

'U ovom dijelu Balkana, to je jako bitno. Kad imate dobru atmosferu i kad su svi spremni maksimalno se posvetiti zajedničkom cilju, tada je sve moguće. Teško se može napraviti značajniji uspjeh ako toga nema, što smo vidjeli i na primjeru Hrvatske na nedavnom Svjetskom prvenstvu. Mislim da smo i mi na dobrom putu, mada se u nogometu nikad ne zna, uvijek se može okrenuti puno stvari ali do sada je sve uredu', rekao je Prosinečki koji očito jako dobro, iz vlastitog iskustva, zna što je tajna uspjeha svake momčadi. Atmosfera ili kako neki to zovu 'kemija' često je presudna, a Prosinečki to itekako dobro zna.

Zanimljiv odgovor Prosinečki je dao i na pitanje koliko realno reprezentacija BiH može u novom natjecanju, Ligi nacija?

'Uvijek se gleda rezultat, što je normalno, a on je bar u ovim prijateljskim utakmicama bio dobar, kao uostalom i igra Bosne i Hercegovine. Sada dolazi ono što je najvažnije, a to su kvalifikacije, odnosno Liga nacija. Poslije u dvanaestom mjesecu je i žrijeb za ono pravo što svi očekujemo, a to je plasman na Europsko prvenstvo. Kroz sve ove utakmice sam vidio da ima kvalitete što je najvažnije kao i činjenica da Bosna i Hercegovina ima dobre igrače tako da bi neodlazak na EP bio neuspjeh', iskren je bio Prosinečki koji je u ostatku razgovora govorio o odnosu s igračima te uvjetima koje je dočekao u Savezu.