Rakitić pojasnio zašto je plakao i što je prognozirala njegova supruga

Hrvatska nogometna reprezentacija u polufinalu je svjetskog prvenstva a na taj smo uspjeh čekali još od 1998. godine, kada su u Francuskoj igrali Boban, Šuker, Bilić, Prosinečki, Stanić…

Ovog puta do tog je ostvarenja stigla jednako nadarena generacija nogometaša, od kojih većina igra u najvećim svjetskim klubovima. I to s važnim ulogama. No, dosad ih je sreća zaobilazila, pa smo ih najčešće gledali kako tužni odlaze s velikih turnira.

Emocije su te obuzele nakon utakmice… Dugo si plakao.

'Nema riječi za to sve. I daj Bog da takvih trenutaka bude još više. To su emocije koje ne možeš opisati, to što osjećaš u tom trenutku. To je nevjerojatno, kada padne taj pritisak s leđa, a sve još završi na ovakav način. Ali mislim da smo to zaslužili. Ova generacija ima fantastičnu atmosferu, preko 40 dana smo svi skupa'.