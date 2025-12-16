Rijeka saznala tko sudi ključnu utakmicu Konferencijske lige: Stiže poznato ime

Susret će voditi iskusni engleski sudac Anthony Taylor, koji je u Premier ligi odsudio ukupno 415 utakmica. Hrvatskim klubovima već je dobro poznat: 2014. godine sudio je Dinamu u kvalifikacijama protiv Žalgirisa, 2016. protiv Juventusa, kao i prošle sezone u pobjedi Modrih nad Slovanom iz Bratislave.

Taylor je dijelio pravdu i hrvatskoj reprezentaciji na posljednjem Svjetskom prvenstvu, u remiju s Belgijom, te u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo u utakmici protiv Turske.

Njegovi pomoćnici na stadionu Miejski im. Henryka Reymana bit će Adam Nunn i Lee Betts, četvrti sudac je Thomas Bramall, dok će u VAR sobi biti Michael Salisbury i Matthew Donohue.

Na ljestvici Šahtar drži drugo mjesto s 12 osvojenih bodova, dok Rijeka ima četiri boda manje. Vrijedi podsjetiti kako je prošle sezone za prolazak skupine bilo dovoljno i sedam bodova.