Rijeka saznala tko sudi ključnu utakmicu Konferencijske lige: Stiže poznato ime

N.M.

16.12.2025 u 15:18

Anthony Taylor Luka Modrić
Anthony Taylor Luka Modrić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Nogometaši Rijeke u četvrtak od 21 sat gostuju kod Šahtara u utakmici šestog kola Konferencijske lige, a dvoboj će se igrati u poljskom Krakovu, gdje će ukrajinski klub imati ulogu domaćina.

Susret će voditi iskusni engleski sudac Anthony Taylor, koji je u Premier ligi odsudio ukupno 415 utakmica. Hrvatskim klubovima već je dobro poznat: 2014. godine sudio je Dinamu u kvalifikacijama protiv Žalgirisa, 2016. protiv Juventusa, kao i prošle sezone u pobjedi Modrih nad Slovanom iz Bratislave.

Taylor je dijelio pravdu i hrvatskoj reprezentaciji na posljednjem Svjetskom prvenstvu, u remiju s Belgijom, te u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo u utakmici protiv Turske.

Njegovi pomoćnici na stadionu Miejski im. Henryka Reymana bit će Adam Nunn i Lee Betts, četvrti sudac je Thomas Bramall, dok će u VAR sobi biti Michael Salisbury i Matthew Donohue.

Na ljestvici Šahtar drži drugo mjesto s 12 osvojenih bodova, dok Rijeka ima četiri boda manje. Vrijedi podsjetiti kako je prošle sezone za prolazak skupine bilo dovoljno i sedam bodova.

