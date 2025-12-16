magenta tribina

Nova razina navijačkog luksuza na Maksimiru. Povedite svoje prijatelje na utakmicu

S. M.

16.12.2025 u 14:57

Magenta tribina
Magenta tribina Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HT
Na Maksimir je stigla nova razina navijačkog luksuza koju su za vas osigurali Hrvatski Telekom i Samsung.

Dinamo i Lokomotiva u subotu u 17:45 igraju susret 18. kola SuperSport HNL-a nakon kojeg kreće zimska stanka.

Istok i jug će ovom prilikom biti zatvoreni, ali mi za vas otvaramo jugoistok! Totalni nogomet i Hrvatski Telekom vode vas na gradski derbi Dinama i Lokomotive. Povedite svoje prijatelje na utakmicu i uživajte na novoj Magenta tribini. Na mjestu gdje se vide gol, akcija, emocije i na mjestu gdje možete doživjeti potpuno novo iskustvo praćenja utakmice.

Za vas smo osigurali tri pozicije na Magenta tribini koja je opremljena sa Samsung TV ekranima, grijanjem, Mini barom, hotspotom, priključcima za punjenje mobitela, a svakog posjetitelja čeka i poklon – originalan dres domaćina.

Za sudjelovanje u ovom giveawayu trebate napraviti jedan klasičan dvokorak. 1.) Zapratite instagram profile Totalnog nogometa i Hrvatskog Telekoma 2.) U komentaru objave označite dvije osobe koje želite povesti sa sobom na gradski derbi.

Pobjednici će biti objavljujeni u četvrtak 18.12.2025. u 9 sati.

