Patrik Kolarić delegiran za utakmicu Konferencijske lige

16.12.2025 u 14:56

Sudac Patrik Kolarić
Patrik Kolarić posljednjih je dana bio jedna od glavnih tema.

Nakon derbija Dinama i Hajduka u 16. kolu SuperSport HNL-a, njegove odluke su bile pod znakom povećala. Naposljetku je Layec podržao Kolarićeve odluke, a nedugo nakon je stigla i nagrada od UEFA-e koja ga je uvrstila na listu elitnih sudaca koji mogu suditi Ligu prvaka.

Nova potvrda da UEFA računa na Kolarića stigla je objavom delegiranja za utakmice šestog kola Konferencijske lige. Kolarić će biti glavni sudac na utakmici češke Sigme Olomouc te poljskog Lecha iz Poznanja. Susret je to u kojem obje momčadi trebaju pobjedu kako bi sigurno prošle u iduću fazu.

U tom susretu će mu pomagati Luka Pajić i Ivan Starčević, dok će Ante Terzić biti četvrti sudac. U VAR sobi će također biti hrvatski tandem Fran Jović i Ante Čuljak.

