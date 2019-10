Rijeka ostaje bez domaćinstva? Evo odgovora Damira Miškovića, jednog od najvažnijih ljudi HNS-a

Nakon remija 1:1 kod Walesa, hrvatska nogometna reprezentacija dovela se u situaciju da u svojoj zadnjoj utakmici kvalifikacija mora strijepiti od mogućeg kiksa protiv Slovačke. I zato se u HNS-u pokušavaju mogući rizici svesti na najmanju mjeru. Reprezentaciji će trebati i što glasnija podrška, pa se sada razmatra opcija preseljenje s Rujevice na maksimirski stadion gdje bi navijača bilo najviše

'Normalno da želimo reprezentaciju u Rijeci, počašćeni smo svaki put kad su Dalićevi izabranici kod nas. Osim toga, dogovor da Slovačka igra na Rujevici je logična posljedica dogovora da Hrvatska neće igrati na samo jednom stadionu. A sve je to dogovoreno na Izvršnom odboru pa se jedino tamo odluke mogu i mijenjati ako je razlog promjeni opravdan', rekao je za 24 sata Damir Mišković .

Već dva dana u eteru je priča kako bi 16. studenog Zagreb trebao biti domaćin toj utakmici, no kada se pita prvog čovjeka NK Rijeke, ali i jednog od najvažnijih ljudi IO-a HNS-a, Damira Miškovića, za njega nema ništa spornog.

'Ja sam predsjednik Rijeke, dopredsjednik Saveza i član IO HNS-a, a o tome mi nitko još nije rekao ni 'a'. Ne znam otkuda se u javnost lansiraju te informacije, ali znam na kojem se mjestu jedino o tome može raspravljati. Na Izvršnom odboru HNS-a. Dakle, da bi se mijenjao grad domaćin to mora ići na IO da vidimo je li to uopće istina, a ako jest da vidim čiji je to prijedlog i čime se argumentira', jasna je poruka Damira Miškovića.

Hoće li u svojim stavovima ostat čvrst ili će popustiti, ako ga Kustić i ostatak IO-a nagovori, vidjte ćemo vrlo brzo.