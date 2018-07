Rijeka dočekuje novaka u ligi, gradski derbi 'lokosa' i Intera; evo gdje gledati utakmice HT Prve lige

Večeras su na rasporedu dvije utakmice 1. kola Hrvatski Telekom Prve lige. Na Maksimiru (Arenasport 1, 18.30 sati) igraju Lokomotiva i Inter, dok će Rijeka na Rujevici ugostiti Goricu (Arenasport 3, 21 sat)

'Gorica nije nepoznanica. Protiv njih smo igrali u Kupu i tu je većina igrača iz te ekipe. Doveli su nekoliko iskusnih igrača i ekipa su s mnogo motiva. Uvijek je najteže igrati u prvim kolima s novim ekipama u ligi. Nisu slučajno ovdje, imaju dobre uvjete i zdravu ideju. Dobrodošli u ligu, no napraviti ćemo sve da ih pobijedimo. Igrači su odradili kvalitetne pripreme i vjerujem da ćemo to pokazati na terenu. U svakoj utakmici želimo biti bolji od protivnika. Naravno da želimo biti u vrhu, ali nemamo nikakav imperativ niti ja ni igrači', kaže trener Rijeke Matjaž Kek.

Jakirović je zadovoljan situacijom u Gorici.

'Dojam je jako pozitivan i ugodno sam iznenađen svime što me je dočekalo u klubu. Znam da se Gorica godinama dizala i razvijala u svim segmentima, a plasman u prvu ligu za to je nagrada. Uvjeti za treniranje su jako dobri, organizacija je odlična i ljudi su mi na usluzi u svakom trenutku. Jako sam zadovoljan pristupom i radom igrača na pripremama. Nitko nije ozlijeđen i to me posebno veseli jer su radili naporno i znam da ćemo fizički biti spremni za ono što nas čeka. Očekujem stabilnu sezonu u kojoj ćemo prezentirati dobar nogomet', kazao je trener Gorice Sergej Jakirović.

Trener Gorice pred deset je godina bio igrač Rijeke, a u klub je stigao nakon što je uspješno prošle sezone vodio Sesvete. Jakiroviću je to bio prvi trenerski angažman u karijeri.

Lokomotiva od 18.30 sati dočekuje zaprešićki Inter. 'Lokosi' su sjajno odradili završnicu prošle sezone i na kraju bili prvi pratitelji financijski i logistički nedodirljive vodeće četvorke. Trener Tomić pokazao je kvalitetu nakon što je tijekom zime na klupi zamijenio Tokića, no sada ga čeka novi izazov zbog već standardnih brojnih promjena u igračkom kadru. Lovro Majer bio je nositelj igre Lokomotive i njen najtraženiji igrač, te ne čudi da on više nije u klubu. Nije Lokomotiva prihvatila neku od bogatih ponuda klubova iz 'liga petice' već je svog playmakera proslijedila u Dinamo, u nogometnu mirovinu otišao je veznjak Chago, a momčadi su se pridružili Halilović, Đurasek, Božić, Ntchamda i Grbić. Lokomotiva je pripreme odradila u Nizozemskoj, a vrijedi istaknuti da su u posljednja dva prijateljska susreta Tomićevi igrači savladali belgijske prvoligaše Oostende i Lokeren.

Tomić je optimističan pred početkom nove sezone.

'Jedva čekamo početak prvenstva. Kvalitetno smo odradili pripreme, zadovoljan sam prikazanim od strane svih igrača. Odigrali smo nekoliko zahtjevnih utakmica u kojima smo igrali jako dobro, te u pozitivnom ozračju dočekujemo prvenstvo. Želimo nastaviti pobjednički niz koji smo imali u završnici prošle sezone. Očekuje nas jedna zahtjevna utakmica. Generalno su prve utakmice najteže jer se još ne zna prava kvaliteta svih ekipa, no prvenstveno nas zanima igra naše momčadi. Želimo pokazati dobar i dopadljiv nogomet, te želimo osvojiti sva tri boda', kaže trener 'lokosa'.

Prilikom najave susreta Tomić je naglasio kako nitko od njegovih igrača nema zdravstvenih problema, te da su svi spremni za nastup protiv Intera. Utakmica će se odigrati na stadionu Maksimir, a Lokomotiva će pokušati privući navijače besplatnim ulazom. Očekuje se da će Lokomotiva zaigrati u 3-4-2-1 formaciji s robusnim Radonjićem od prve minute u vrhu napada.