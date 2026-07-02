Reprezentativac šokirao izjavom nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva: 'Ja više ne igram dok je on izbornik reprezentacije'

No, samo nekoliko sati nakon završetka utakmice stigla je nova drama.

Veznjak Pape Gueye putem društvenih mreža objavio je da više neće igrati za reprezentaciju dok god je sadašnji stručni stožer na klupi Senegala.

"Vratit ću se i reći sve što imam o našem ispadanju. Ali već sada mogu reći da ću napraviti stanku od reprezentacije sve dok je ovaj stručni stožer na čelu momčadi", poručio je Gueye.

Njegova objava izazvala je burne reakcije među senegalskim navijačima, koji su ionako teško podnijeli način na koji je njihova reprezentacija ispala sa Svjetskog prvenstva. Senegal je imao dva gola prednosti, bio na korak do osmine finala, a zatim u završnici utakmice dopustio Belgiji povratak, prije nego što je odlučujući pogodak primio iz kaznenog udarca nakon VAR intervencije.

Pape Gueye bio je jedan od najboljih igrača Senegala na ovom Mundijalu. Zabio je dva pogotka protiv Iraka u skupini, a protiv Belgije ponovno je bio među najistaknutijima u veznom redu.

Ostaje za vidjeti hoće li u Senegalskom nogometnom savezu pokušati smiriti situaciju ili će poraz od Belgije označiti početak većih promjena u reprezentaciji koja je na Svjetskom prvenstvu ostavila vrlo dobar dojam, ali je na kraju ostala bez nagrade.