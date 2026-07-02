Sergej Barbarez oglasio se emotivnom porukom i rasplakao naciju objavom nakon poraza

Sergej Barbarez je zahvalio reprezentativcima i navijačima na podršci tijekom cijelog turnira te poručio kako ispadanje ne mijenja vjeru u projekt koji je započeo prije dvije godine.

'Hvala ti, domovino', započeo je svoju objavu.

'Ove suze poslije utakmice nisu bile suze tuge, već suze radosnice, suze sreće i ponosa.

Suze zahvalnosti što imam priliku raditi ono što volim, što imam priliku ispisivati povijesne trenutke i, na kraju krajeva, ono najvažnije od svega – što imam privilegiju raditi s ovim predivnim momcima, mojim igračima.'

Izbornik BiH priznao je kako njegova momčad nije uspjela ostvariti željeni rezultat, ali je naglasio da je ponosan na ono što su pokazali.

'Sigurno je da smo danas dali sve od sebe, ali nažalost teren nismo napustili kao pobjednici. Naša priča u Americi je gotova, ali naše putovanje koje smo započeli prije dvije godine uzdignute glave itekako se nastavlja.'