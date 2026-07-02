Novi stoper Dinama na udaru kritika nakon ispadanja BiH sa Svjetskog prvenstva

Nakon utakmice u središtu pozornosti našao se novi stoper Dinama Stjepan Radeljić, čije su reakcije kod oba pogotka Amerikanaca izazvale brojne komentare na društvenim mrežama.

Kod prvog gola, koji je Balogun postigao u završnici prvog poluvremena, Radeljić je pokušao klizećim startom presjeći dodavanje, no lopta je završila upravo u nogama američkog napadača. Taj potez iznenadio je i Tarika Muharemovića pa je Balogun ostao sam ispred vratara i bez problema pogodio za vodstvo SAD-a.

Druga situacija dogodila se osam minuta prije kraja. Bosna i Hercegovina tada je imala igrača više i lovila izjednačenje, ali je Radeljić prekršajem na rubu kaznenog prostora zaustavio američki napad. Zaradio je žuti karton, a nakon slobodnog udarca Malik Tillman pogodio je za konačnih 2:0 i potvrdio prolazak Amerikanaca u osminu finala.

Radeljiću je ovo bio sedmi nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a treći na ovom Svjetskom prvenstvu. Turnir je otvorio kao pričuva, no nakon isključenja Tarika Muharemovića protiv Švicarske izborio je mjesto u početnoj postavi i zadržao ga do kraja natjecanja.

Njegov nastup posebno će pratiti navijači Dinama jer je prije nekoliko dana i službeno postao novi igrač hrvatskog prvaka nakon isteka ugovora s Rijekom. Zagrebački klub želio ga je dovesti još prošlog ljeta, no tada nije uspio postići dogovor s Rijekom oko odštete. Ovoga ljeta stigao je u Maksimir kao slobodan igrač.

Tijekom tri sezone na Rujevici odigrao je 115 utakmica te postigao i namjestio po šest pogodaka. Za njegove usluge zanimali su se i drugi klubovi, među kojima Hull City, čiji je trener Sergej Jakirović, te Slovan Bratislava, no Radeljić je na kraju odabrao Dinamo.

Jedna utakmica ne može biti konačna ocjena igrača, posebno na najvećoj nogometnoj pozornici, no nema dvojbe da će se njegove reakcije protiv SAD-a još neko vrijeme analizirati među navijačima Dinama i Bosne i Hercegovine.