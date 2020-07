Renato Sulić još ne odlazi u mirovinu i vraća se tamo gdje je sve počelo: 'Mislio sam završiti karijeru, ali ipak sam došao kući'

Renato Sulić od iduće sezone će nastupati za RK Zamet u kojem je i krenuo s karijerom prije 22 godine

'Odlučio sam se vratiti, ne kako bih nekome oduzimao minutažu, niti da se dokazujem, jer smatram da sam sebe dokazao davno i da se mogu samo potvrđivati. Želja mi je da dečki nešto nauče iz mojeg iskustva i karijere koja traje već 22 godine. To je ono što me najviše veseli. Tu je i Valter Matošević , moj bivši suigrač i u klubu i u reprezentaciji pa vjerujem da ćemo se dobro nadopunjavati', prenosi Sulićeve riječi Fiuman .

Iako se činilo kako će legendarni 40-godišnji hrvatski pivot Renato Sulić završiti svoju bogatu karijeru, on se odlučio vratiti tamo gdje je sve počelo i iduće će sezone igrati za Zamet. Jedan od najboljih današnjice vjeruje kako svojim iskustvom može pomoći mlađim igračima.

O dolasku velikog pojačanja oglasili su se i predsjednik kluba Vedran Devčić i direktor Vedran Babić.



'Ovim velikim dolaskom konačno smo formirali ekipu. Nakon što su nas napustila tri igrača, jučer smo održali konferenciju na kojoj smo predstavili dolazak četiri pojačanja s kojima nadomještamo dečke koji su otišli. Rekao bih da samo s tim pojačanjima naša ekipa ne bi bila ništa slabija no protekle sezone, čak možda i jača, a danas zatvaramo tu fazu s Renatom Sulićem. Veliko mi je zadovoljstvo da smo još jednu legendu riječkog, hrvatskog i svjetskog rukometa vratili u klub i s njim ćemo dobiti jednu novu kvalitetu', rekao je predsjednik Devčić, a direktor Babić dodao:



'Ovo je najveće pojačanje u proteklih desetak godina u našem klubu. Dokaz je to koliko je upravi RK Zamet stalo do bivših igrača, a prvi put smo to pokazali kada smo u prizemlju dvorane napravili zid slavnih na kojem su obješeni dresovi naših reprezentativaca koji su osvajali odličja na svjetskim i europskim natjecanjima te Olimpijskim igrama. Među njima su i Valter Matošević koji je trener prve ekipe, Mateo Hrvatin koji radi u Rukometnoj akademiji, a tu je, naravno, i Renato Sulić. Od kada je ova uprava preuzela klub održali smo šezdesetak konferencija za medije, ali se ne sjećam kada smo se više veselili nekom predstavljanju kao što je ovo danas.'