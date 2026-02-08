Real slomio Valenciju i došao na bod do Barcelone

Sponzor rubrike
Real Madrid je u 23. kolu LaLige pobijedio Valenciju u gostima 2:0.
Valencia je 65 minuta odolijevala Realovim napadima, ali je onda Carreras preciznim udarcem pogodio za vodstvo gostiju.
Domaćini su bili potpuno bezopasni čitavu utakmicu i bilo je samo pitanje vremena kad će Real riješiti susret. Mbappe je imao dvije jako dobre prilike, promašivali su još neki igrači, a onda je Francuz u drugoj minuti sudačke nadoknade na asistenciju Diaza postavio konačnih 0:2.
Tako je Real ostao na bod zaostatka za vodećom Barcelonom.