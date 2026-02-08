laliga

Real slomio Valenciju i došao na bod do Barcelone

S. M.

08.02.2026 u 22:54

Slavlje igrača Reala
Slavlje igrača Reala
Real Madrid je u 23. kolu LaLige pobijedio Valenciju u gostima 2:0.

Valencia je 65 minuta odolijevala Realovim napadima, ali je onda Carreras preciznim udarcem pogodio za vodstvo gostiju.

Domaćini su bili potpuno bezopasni čitavu utakmicu i bilo je samo pitanje vremena kad će Real riješiti susret. Mbappe je imao dvije jako dobre prilike, promašivali su još neki igrači, a onda je Francuz u drugoj minuti sudačke nadoknade na asistenciju Diaza postavio konačnih 0:2.

Tako je Real ostao na bod zaostatka za vodećom Barcelonom.

tportal
Jeličić otkrio za koga navija. 'Ima puno debilčeka...'
Jeličić nikad nije bio ovako ogorčen: 'Ajmo skupiti novac za otpremninu ovom čovjeku
Dinamova transfer-meta doživjela tešku ozljedu; mladić je iznesen na nosilima

