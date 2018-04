Rapsodija hrvatskih vaterpolista; Francuzi potopljeni na riječkoj Kantridi

Hrvatska vaterpolska reprezentacija otvorila je nastup na premijernom izdanju finalnog turnira Europa kupa na riječkoj Kantridi uvjerljivom pobjedom protiv Francuske sa 20-5 (6-1, 6-2, 5-1, 3-1).

Aktualni svjetski prvaci su već nakon prve četvrtine imali pet golova prednosti (6-1), a na poluvremenu je ta prednost iznosila devet razlike (12-3). Do kraja utakmice prednost odabranika izbornika Ivice Tucka samo je rasla. Na koncu treće dionice bilo je +13, a na koncu +15.

Bila je to 13. međusobna utakmica hrvatskih i francuskih vaterpolista i dvanaesta pobjeda naše reprezentacije. Jedinu pobjedu Francuzi su ostvarili na olimpijskim igrama u Rio de Janeiru, no bio je to poraz kojim su 'barakude' izbjegle Srbiju u eliminacijskoj fazi, odnosno sve do finala.

Najefikasniji igrači u hrvatskim redovima bili su Josip Vrljić i Andro Bušlje sa po četiri gola, Ante Vukičević je zabio tri gola, Javier Garcia, Anđelo Šetka i Maro Joković po dva gola, a među strijelce upisali su se i Jerko Marinić-Kragić, Loren Fatović i Luka Lončar. Kod Francuza po jedan pogodak postigli su Remi Saudadier, Charles Canonne, Michal Izdinsky, Guillaume Dino i Hugo Lepoint.