Nezgodan poraz Juga kod Barcelonete; hrvatskim vaterpolistima sve nagrade u regionalnoj ligi

Vaterpolisti dubrovačkog Jug Croatia osiguranja poraženi su na gostovanju kod Barcelonete u 11. kolu Lige prvaka

Domaćin je slavio 8:6 (3:2, 1:2, 2:0, 2:2) te je s 24 boda zadržao drugu poziciju u skupini A. Ljestvicu predvodi Olympiakos s 25 bodova i utakmicom manje, dok su Jugaši ostali treći s 19 bodova. Dubrovčane može preteći trenutačno četvrta Brescia (17 bodova), koja večeras dočekuje OSC Budimpeštu.

Igrači Barcelonete sjajno su krenuli u susret, poveli 3:0, a Dubrovčani do kraja prve četvrtine uspijevaju smanjiti na 3:2 golovima Hrvoja Benića i Lorena Fatovića. U drugoj dionici Jug je uspio povesti 4:3 (Benić, Vincenzo Renzuto), no uslijedio je pad u njihovoj igri što je Barceloneta iskoristila s pet golova zaredom za vodstvo 8:5. Do kraja susreta hrvatski prvak uspio je tek ublažiti poraz golovima Fatovića i Viktora Rašovića, piše HRT.

Završni turnir osam najboljih momčadi igra se od 7. do 9. lipnja u Genovi. U sljedećem susretu Jugaši će ugostiti Hannover 18. travnja, slijedi gostovanje kod Partizana 28. travnja, a natjecanje u skupini zaključit će domaćim dvobojem protiv moskovskog Dinama 9. svibnja.