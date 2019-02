Ramos u panici: Najnoviji prljavi trik digao Uefu na noge i mogao bi ovaj put požaliti...

Sergio Ramos dobio je protiv Ajaxa u Amsterdamu žuti karton zbog kojeg je suspendiran za uzvrat, a mnogi vjeruju da je to napravio namjerno kako bi se 'očistio' uoči završnice Lige prvaka. Uefa ga ima pravo kazniti, a kad je to shvatio slavni stoper potpuno je promijenio priču...

Ramos je zatim napravio prekršaj na Dolbergu i 'požutio', a u prvoj izjavi nakon susret čak je priznao da je to napravio namjerno.

'Gledajući rezultat lagao bih kad bih rekao da nisam forsirao prekršaj. U nogometu se moraju povući takvi potezi i tako sam odlučio,' priznao je Sergio Ramos, ali i zaboravio da ga Uefa može kazniti s više utakmica suspenzije ako se otkrije da je zaista izveo namjerno ovaj prljavi trik kojim podcjenjuje i suca i protivnika i samu igru.

Kad je shvatio kako stvari stoje, 32-godišnjak je potpuno promijenio priču.

'Rekao sam da sam forsirao prekršaj koji se nije mogao izbjeći, a ne kaznu. Nisam imao alternativu, bio je to opasan kontranapad. Da sam htio na silu biti kažnjen, napravio bih to u grupnoj fazi u dvoboju protiv Rome kad smo već bili osigurali prvo mjesto ili nakon toga protiv CSKA,' naglašava Sergio Ramos, no nakon svega ljubitelji nogometa mu ne vjeruju.

Na Uefi je da donese odluku, a ako se pokaže da je kriv, mogao bi propustiti i prvu utakmicu četvrtfinala Lige prvaka ako ga Real izbori, protiv sigurno puno jačeg protivnika od Ajaxa...