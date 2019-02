Trener Barce progovorio o budućnosti Rakitića u klubu: Ovo zvuči zabrinjavajuće...

Nakon što mu je klub produžio ugovor do 2020 godine, Ernesto Valverde osvrnuo se na budućnost u klubu Ivana Rakitića koji mu je jedan od omiljenih igrača, no nije zvučao optimistično...

Podsjetimo, naš 30-godišnji veznjak razgovarao je s upravom Barcelone o novom ugovoru koji bi ga zadržao na Camp Nouu možda i do kraja karijere, no rečeno mu je da klub trenutno nema novaca za povećanje njegove plaće.

Rakitić je tako čuo rečenicu koje se naslušaju zaposlenici firmi diljem svijeta i vjeruje se da bi mogao napustiti momčad već sljedećeg ljeta, iako ima ugovor do 2021. godine.

Nakon što je ovog petka otkriveno kako će Ernesto Valverde koji ga iznimno cijeni ostati na klupi Barcelone do 2020. godine, vjerovalo se da je to dobra vijest za Ivana. No, komentar trenera na sapunicu oko hrvatskog reprezentativca nije zvučao obećavajuće.

'Klub će povući korake koje smatra najboljima kako bismo imali najbolju ekipu. Rakitić je za nas važan igrač, kao što su i drugi. Klub će znati povući poteze koje treba povući,' izjavio je rezervirano čovjek koji je dosad bio Rakitićev prvi zaštitinik.

Barcelona je već potpisala ugovor s mladim Frenkiejem de Jongom za sljedeću sezonu, a vjeruje se da uprava želi pomladiti veznu liniju i da je za to dobila odobrenje čak i Lionela Messija...