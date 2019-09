Rafael Nadal je samo poslije jednog poraza plakao u svlačionici, a bila su još dva posebno bolna

Toni Nadal, stric i bivši trener Rafaela Nadala, svako malo otkrije neke zanimljivosti iz karijere španjolskog tenisača koje do sada nisu bile poznate sportskoj javnosti

'Jedini puta kada je Rafa plakao poslije poraza u svlačionici bilo je 2007. godine. Bilo je to finale Wimbledona kada ga je svladao Roger Federer.'

Bilo je to njihovo drugo finale u nizu u All England Clubu i pobjednik je opet bio isti što je pogodilo tada mladog Španjolca. Rezultat je bio 7:6, 4:6, 7:6, 2:6, 6:2. Ipak, sve je sretno završilo za Rafu koji je u trećem pokušaju došao do trofeja na travnatom Grand Slamu 2008., a to je ponovio i 2010.