Put do zvijezda kakav je imao Mike Maignan, francuski golman koji se pokazao kao heroj iz sjene u povijesnoj sezoni AC Milana, rijetko se viđa

Nogometaši AC Milana su nakon dugo vremena osvojili scudetto. Naravno, velika je to stvar za sve navijače trofejnog talijanskog kluba, no isto tako svi su itekako svjesni kako bi bez francuskog golmana Mikea Maignana - koji je izvodio čudo na golu - to bilo neizvedivo. Ovo je njegova priča

Sezonu za povijest odigrali su nogometaši AC Milana jer donedavno mnogi im nisu davali velike šanse za vrh ljestvice talijanske Serie A, a u odlično posluženoj momčadi – u kojoj je svaki igrač imao svoju ulogu - posebno se istaknuo 26-godišnji francuski golman Mike Maignan. Uostalom, u toj povijesnoj sezoni za AC Milan Maignan, koji je u klub došao na mala vrata, završio je sezonu kao najbolji golman talijanske Serie A. U AC Milan stigao iz francuskog Lillea Čelnici AC Milana doveli su 191 cm visokog golmana Mikea Maignan iz Lillea. Mike je došao kao zamjena velikom Gianluigiju Donnarummi, talijanskom golmanu koji je bio dijete AC Milana. No, nakon što se Donnarumma odlučio na transfer u francuski PSG, uprava AC Milana morala je brzo reagirati i naći kvalitetnu zamjenu. Platili su Maignan 14,4 milijuna eura, što se tada činilo puno, a danas je malo reći da su s njim pogodili. Upravo se Maignan pokazao kao savršena zamjena za Donnarummu...

Kao dijete krenuo je trenirati u JS Villiers-le-Bel akademiji, prvo nije bio golman, igrao je kao vezni igrač pod svojim prvim trenerom Romainom Damianom. Jedan dan, Maignan je stao na gol i više se nikad nije maknuo s njega. Proveo je šest godina u akademiji, gdje je razvijao svoj talent. Bio je poznat kao golman s dobrom tehnikom što je u današnjem nogometu od velike važnosti. Mike ima francuskog oca i majku sa Haitija. No, nikada nije upoznao svojeg oca, odgojila ga je samohrana majka. Živjeli su u teškim uvjetima i to je Maignanu bio veliki motiv za uspjeh u nogometu: 'Želim svoju mamu i sestru maknuti iz trenutačne situacije i pružiti im dobar život'. To je bio komentar mladog Maignana, kada je postao profesionalac, za jedne francuske novine. Dobar znak za mogući uspjeh u nogometu je kada PSG pokaže interes za tebe i tamo je Mike nastavio svoj nogometni razvoj.

Mike je 2009. godine igrao za PSG-ovu akademiju i kasnije za B momčad. Klub je bio zadovoljan s njim i 2013. godine je potpisao ugovor na tri godine s velikim klubom iz Pariza. Tražio je šansu u PSG-u, ali se afirmirao kao igrač Lillea U Parizu se nije naigrao i na ljeto 2015. godine potpisao je za Lille na pet godina, ugovor vrijedan milijun eura. U novom klubu je ostavio veliki trag, skupio je 147 nastupa i postao je jedan od najboljih golmana u ligi. Na početku nije bio u prvom planu, igrao je za Lille 2 deset utakmica i imao je nekoliko nastupa u 2016 godini. Prvi golman je postao u 2017. godini, a 2018. je odigrao prvu odličnu sezonu. Lille je završio drugi na ljestvici, a Maignan je proglašen za 'Najboljeg golmana godine'. Te sezone primio je samo 30 golova, 17 puta je sačuvao mrežu, imao je 233 obrane i obranio je tri penala. U sezoni 2020/21. Mike je s Lilleom osvojio Ligue 1. Spektakularan uspjeh za klub i za Maignana. Osvojiti ligu pored PSG-a nije mala stvar i u tome trenutku to je sigurno bio vrhunac karijere mladog golmana. Mike je uspio čak 21 put sačuvati mrežu netaknutom te godine i da je kojim slučajem uspio upisati još jednu takvu utakmicu, oborio bi rekord lige. Tada je svima bilo jasno da je zvijezda rođena! Transfer u AC Milan i sezona iz snova Nakon fantastične sezone Maignan je zainteresirao razne europske klubove. I tako je 2021. godine, Mike potpisao petogodišnji ugovor vrijedan 15 milijuna eura s talijanskim velikanom AC Milanom. Dolazio je kao zamjena za Donnarummu koji je potpisao za PSG. Zamijeniti talijanskog golmana nije lagan posao, ali Maignanu to nije stvaralo stres. Kaže kako nikakav pritisak zbog toga nije osjećao...