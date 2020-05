Real Madrid je u potrazi za defanzivnim veznjakom koji bi u sljedećoj sezoni trebao rasteretiti Casemira, a trener Zinedine Zidane u svojoj bilježnici ima četiri imena

Casemiro je nezamjenjiv u veznoj liniji 'kraljevskog kluba',a ugovor ga uz madridski klub veže do ljeta 2023. No, Brazilac nije stroj i on ponekad treba odmor pa su 'kraljevi' u lovu na igrača koji bi ga mogao dostojno zamijeniti kada bi Casemiru bio potreban predah.

Španjolska Marca otkriva da Zidane ima popis igrača za koje smatra da bi bili idealna zamjena za Casemira. Zanimljivo sva četiri su Francuzi i igraju ili su igrali u Le Championatu, a to su Eduardo Camavinga (Rennes), N'Golo Kante (Chelsea), Aurelien Tchouameni (Monaco) i Boubakary Soumare (Lille).