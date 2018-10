Predsjednik Bayerna upozorio Kovača: Za to odgovaraš svojom glavom

Uli Hoeness nije htio komentirati stalne rotacije u momčadi Bayerna, no smatra da Niko Kovač za tu odluku odgovara svojom glavom, u slučaju da se pokaže krivom...

Bayern je upao u mini krizu. Nakon remija protiv Augsburga i poraza od Herthe, ovog utorka na Allianz Areni protiv Ajaxa bavarske zvijezde odigrale su još jednu slabu utakmicu i izborile tek bod.

Očekivano, Niko Kovač u Njemačkoj je zbog takvih rezultata pod sve većim pritiskom, a najviše mu zamjeraju što nije pronašao udarnu momčad kojoj vjeruje, već stalno rotira sastav.

Za mišljenje je pitan i predsjednik Bayerna koji je poslao jasnu poruku svom treneru.

'To je stvar trenera u koju neću ulaziti. No, to je nešto za što on mora odgovarati svojom glavom,' upozorio je Ulli Hoeness Kovača pa dao komentar posljednjih utakmica:

'U utakmici s Augsburgom nedostajalo je ritma, a protiv Ajaxa nismo dobro ušli u utakmicu. Uz sve to bilo je dosta rotacija, ali ne smatram da se događa ništa dramatično.'

Bivši hrvatski izbornik započeo je sezonu sa sedam sigurnih pobjeda, ali zatim su započeli problemi.

'Ajax je igrao jako dobro, a ja ne razumijem mišljenje javnosti. Prije deset dana tvrdilo se da se Bundesliga igra za drugo mjesto, a sad odjednom kod nas ništa ne valja. Zlatna sredina od toga bi bila najbolja,' naglasio je prvi čovjek minhenskog kluba.

Za vikend protiv Borussije M'gladbach Kovač će pobjedom imati priliku prekinuti krizu uoči reprezentativne stanke...