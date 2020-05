Unatoč mogućnosti da će cijela teniska sezona 2020. biti prekinuta zbog pandemije koronavirusa, predsjednik Udruge profesionalnih igrača (ATP) Andrea Gaudenzi i dalje je optimističan.

Kako je kazao u razgovoru za agenciju Reuters to se riješava postupno i trenutno je nemoguće razgovarati o onome što će biti u sljedećih šest mjeseci.

Sezona profesionalnih teniskih turnira prekinuta je početkom ožujka i sigurno se neće nastaviti do 13. srpnja. Wimbledon je otkazan, Roland Garros je odgođen za rujan, a US Open, koji bi u New Yorku trebao početi krajem kolovoza, pod velikim je upitnikom.

Mnogi tenisači, među kojima je i osvajač 19 grand slam turnira Rafael Nadal, uvjereni su da 2020. turniri širom svijeta nisu realni, uglavnom zbog dugih zračnih putovanja.