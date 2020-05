Čelnici Formule 1 još uvijek nisu objavili revidirani kalendar natjecanja, ali se očekuje da će se prva utrka nove sezone održati 5. srpnja na Red Bull Ringu u austrijskom Spielbergu. Pilot Renaulta Daniel Ricciardo (30) na samom početku očekuje teški 'raspašoj'

'Svi će biti spremni za start. Neki će biti puni adrenalina, a neki možda i ne. Za očekivati je da će biti hrabrih pretjecenja, nekih loše procjenjenih. Uvjeren sam da će biti pomalo od svega', tvrdi Ricciardo koji je u karijeri ostvario sedam pobjeda, a posljednja je bila na Velikoj nagradi Monaca 2018. godine.

Australac pripada krugu iskusnijih vozača, što misli da bi mogla biti njegova prednost u ovoj sezoni, pogotovo na početku.

'Zimska testiranja su obično dobar pokazatelj. Nekoliko prvih zimskih testiranja u karijeri predstavljala su šok za moj organizam. Kako karijera odmiče, manje se osjeća taj šok. Novaci i oni koji su tu jednu, dvije godine mogli bi ga osjećati malo više', otkriva Ricciardo koji je u prisilnoj izolaciji od koronavirusa boravio na svom posjedu u blizini Pertha, a društvo su mu radili tek njegov kondicijski trener i bliski prijatelj. Kaže da je dobro iskoristio vrijeme i prostor koji je imao na raspolaganju, jer je mogao vrlo efikasno raditi na svojoj fizičkoj pripremi.

'Ovako nešto nisam mogao raditi otkako sam 2007. godine napustio Australiju. Imali smo dovoljno prostora pa smo mogli sastaviti takav program treninga za kakav do sada nismo imali prilike. Radili smo osmotjedne pripreme i vidi se stvarno veliki napredak', rekao je Riccirado koji se nada da bi iz ove loše situacije što se tiče sporta i natjecanja, ipak mogao profitirati:

'Tko zna, možda ću zbog ovoga moći produžiti karijeru.'

Ricciardo je ušao u posljednju godinu ugovora s Renaultom i do kraja sezone će morati odlučiti hoće li ostati u sadašnjoj momčadi ili se okrenuti novim izazovima. Prva sezona u Renaultu, u koji je stigao iz Red Bulla, nije bila dobra. Osam utrka je završio među desetoricom najbržih, a najbolji plasman mu je bilo četvrto mjesto na Velikoj nagradi Italije u Monzi, što svakako ne zadovoljava apetite vozača koji se sedam puta penjao na najviše mjesto pobjedničkog postolja u utrkama Formule 1.

'Moj osnovni cilj na ovom putu nije bio samo doći u F1. Želim otići kao svjetski prvak', keže je Ricciardo, a ta bi njegova izjava mogla biti naznaka i sljedećeg koraka u karijeri:

'Bih li bio razočaran kad bih danas završio karijeru? Veliki dio mene bi bio, jer vjerujem da sam dovoljno dobar za to ostvarenje. To je moj konačni cilj. Onog dana kad prestanem vjerovati da to mogu ostvariti, tad ćete me vjerojatno vidjeti kako napuštam sport, ali svakako još uvijek vjerujem da se to može dogoditi.'

U Formuli 1 su za 2022. godinu najavljene velike promjene pravila koje bi trebale učiniti konkurenciju među momčadima ujednačenijom, odnosno onemogućiti dominaciju jedne momčadi, kakvoj smo posljednjih godina bili svjedoci.

'Frustrirajuće je kad se mnogo toga vrti oko toga da se u pravom trenutku nađeš u pravoj opremi. Bilo bi mi draže kad bi svi imali priblično jednake uvjete pa da vidimo tko je najbolji, ali to tako ne funkcionira. Na kraju, ipak mi se čini da najbolji dođu do vrha', zaključio je Daniel Ricciardo.