Član Uprave GNK Dinamo Krešimir Antolić u emisiji HNTV-a osvrnuo se na stanje stadiona Maksimir nakon potresa, te komentirao odluku HNS-a o završetku juniorskog prvenstva...

'Ovo je specifična situacija koja nije riješena propozicijama HNS-a. Pročitali smo odluku IO da se prekidaju prvenstva i da je tablica konačna. Nismo sretni što Dinamo nije došao u situaciju da na jedan logičan, pravedan i sportski način odigra svoju zaostalu utakmicu i da imamo isti broj odigranih utakmica kao i svi drugi te da se onda gleda tko ima više bodova pa da taj bude prvi', kazao je Krešimir Antolić i nastavio:

'Podsjetio bi da je Uefa 24. travnja 2020. donijela smjernice koje govore o načinu i načelima na kojima bi nacionalni savezi morali rješavati takve stvari. To su načela transparentnosti, objektivnosti i nediskriminacije. Da li je diskriminatorno to što su Dinamu zavezane ruke u pogledu toga da odigra svoju zaostalu utakmicu - to prepuštam ljudima da sami zaključe.'