Predrag Mijatović otkrio je kakva je sudbina Luke Modrića u madridskom Realu

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić, proteklih se dana spominjao kao moguće veliko pojačanje kluba u vlasništvu Davida Beckhama.

Inter iz Miamija, klub na čijem je čelu David Beckham spominjao se kao moguća nova destinacija hrvatskog reprezentativca i veznog igrača madridskog Reala, Luke Modrića.

U priči su se spominjali i silni milijuni koje bi Modrić zaradio u SAD-u, no s obzirom na njegovu opčinjenost Realom, važnošću uloge koju ima u 'kraljevskom klubu', te željom da s hrvatskom reprezentacijom na Euru napravi zapaženiji rezultat, ova opcija je otpala. Barem do 2021. godine, odnosno do kad Modriću vrijedi važeći ugovor.

A da ni Modrić ne razmišlja o odlasku, potvrdio je i legendarni Predrag Mijatović, bivši igrač Reala koji je u madridskom klubu obnašao i ulogu sportskog direktora.

'Vidim Modrića u Realu i sljedeće godine. On ima još godinu dana ugovor s Realom. Koliko znam, on je usredotočen na Real i ostanak. No, pitanje je što će biti nakon što mu istekne ugovor, iako znam da je njegova želja ostanak u Realu', poručio je Mijatović u razgovoru za španjolsku sportsku radio postaju El Larguero, a prenosi Cadena Ser.