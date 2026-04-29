Pogledajte kako se BBC narugao utakmici Atletica i Arsenala

S.Č.

29.04.2026 u 21:49

Diego Simeone
Diego Simeone Izvor: EPA / Autor: KIKO HUESCA
Dok se u Madridu igra drugo polufinale Lige prvaka između Atletica i Arsenala, dojam je jasan - nakon sinoćnje nogometne rapsodije u Parizu, ovo je potpuno druga priča.

PSG i Bayern odigrali su utakmicu za povijest s devet golova i ritmom koji nije stajao ni sekunde. Večer kasnije, na Metropolitanu gledamo znatno zatvoreniji i taktički oprezniji susret, daleko od kaosa i ludnice kakvu smo gledali dan ranije.

Razliku između dvije večeri možda je najbolje opisao BBC u svom prijenosu uživo, uz duhovitu, ali preciznu usporedbu:

'Sinoć je bila novogodišnja zabava, a večeras je prvi radni dan nakon božićnih praznika!'

Rečenica koja je brzo postala hit savršeno je sažela dojam mnogih gledatelja.

Dvije potpuno različite slike nogometa

Dok su PSG i Bayern ponudili otvoreni nogomet bez kalkulacija, s golovima, preokretima i individualnim briljancijama, Atletico i Arsenal zasad igraju puno opreznije.

Manje prostora, više taktičke discipline i naglasak na obrani doveli su do toga da utakmica nema ni približno isti ritam i razinu uzbuđenja.

Naravno, to ne znači da se stvari ne mogu promijeniti, ali u ovom trenutku jasno je koliko je pariški spektakl postavio visoke standarde.

Teško je ponoviti ono što se dogodilo u Parizu

Utakmice poput PSG - Bayern ne događaju se često. Devet golova u polufinalu Lige prvaka, uz takvu razinu kvalitete i neizvjesnosti, postavljaju letvicu koju je gotovo nemoguće odmah preskočiti.

Madrid večeras nudi drukčiju vrstu nogometa - možda taktički zanimljiviju, ali za neutralne gledatelje zasigurno manje spektakularnu.

liga prvaka

liga prvaka

Pogledajte kako se BBC narugao utakmici Atletica i Arsenala
