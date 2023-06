Pravu priliku u Dinamu nije dobio, ali od Modrih se oprostio emotivnom porukom

'Dragi Navijači, prijatelji kluba, treneri, čistačice, oružari, zaštitari, djelatnici kluba, dragi svi koji volite Dinamo - HVALA! Hvala svima koji su u bilo kojem smislu bili dio moga Putovanja u najdražem mi klubu. Hvala na komplimentima, steknutim prijateljstvima, ljubavi i vjeri koju ste mi pokazali, a posebno hvala na podršci u trenucima kada nije bilo lagano, a bilo je i takvih. Moja priča u našem klubu došla je do kraja i vrijeme je da se s vama oprostim.

S posebnim ću ponosom pamtiti sve zajedničke trenutke, pobjede, slavlja, gostovanja, a posebno maksimirsku atmosferu i zajedničke pjesme nakon pobjeda. Zahvaljujući dragom Bogu ostvario sam veliki dio svojih snova u posljednje tri godine i to su uspomene koje zagrebačkom klincu ostaju urezane do kraja života. Posebnu zahvalu svojim suigračima ostavljam za kraj. Dijelio sam svlačionicu s najvećim igračima u povijesti kluba, ali prije svega velikim ljudima. Naučili ste me profesionalizmu, ogromnoj količini rada, odricanja, privrženosti klubu, a ono najbitnije, načinu na koji se bori i živi za sveti grb.

@gnkdinamo želim svu sreću u budućnosti, nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom!

Voli vas Tola! 🦁💙wolvesnemapredajejeje

Tolić je u Dinamovom dresu odigrao 62 utakmice i zabio sedam golova, i osvojio dva naslova prvaka, odnosno jedan Kup.

Kako pišu Sportske novosti, Tolić će karijeru nastaviti u Slovanu iz Bratislave.