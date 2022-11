[FOTO] Povratak otpisanih: Messi i Fernandez probudili uspavanu Argentinu, Meksiko je igrao na bod i ostao praznih ruku

U susretu 2. kola skupine C na Svjetskom nogometnom prvenstvu Argentina je na stadionu Lusail svladala Meksiko sa 2-0 (0-0). Strijelci za Argentinu bili su Lionel Messi (64) i Enzo Fernandez (87)

Meksički izbornik, koji je ranije tijekom karijere vodio i Argentinu Gerardo Martino, u utakmicu je ušao s jasnom namjerom igranja na bod zbog čega je ojačao obranu i tako u potpunosti otupio oštricu argentinskog napada.

U siromašnom prvom poluvremenu oba sastava upisala su po smao dva udarca prema vratima, od čega po jedan u okvir gola i to iz slobodnh udaraca. Messi je u 34. minuti ambiciozno probao iskosa s desne strane što je bio lak plijen za iskusnog Ochou, dok je meksički udarac stigao u 45. minuti, no pokušaj Vege sa 25 metara lijepom je intervencijom zaustavio Emiliano Martinez. Usto, jedino uzbuđenje u prvom poluvremenu dogodilo se još u 40. minuti kada je Di Maria ubacio na glavu Lautara, no centarfor Intera je vrlo loše zahvatio loptu u dobroj poziciji.