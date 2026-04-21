Povijesni debakl Chelseaja: Ovo im se nije dogodilo od 1912. godine

Ova utakmica ostat će upisana kao jedna od najgorih večeri u povijesti kluba, a brojke to dodatno potvrđuju.

Domaćin je poveo već u trećoj minuti kada je Fedi Kadioglu iskoristio uspavanu obranu Chelseaja. Brighton je nakon toga nastavio pritiskati i vrlo brzo mogao povećati prednost, no Trevoh Chalobah u zadnji je trenutak očistio loptu s gol-crte.

Ipak, dominacija ‘Galebova’ nastavila se kroz cijeli susret. Jack Hinshelwood povisio je na 2:0, a konačnih 3:0 postavio je Danny Welbeck u sudačkoj nadoknadi.

Chelsea je djelovao bezidejno, sporo i bez pravog odgovora, što sve češće postaje obrazac njihove igre ove sezone.

Poraz koji ulazi u povijest

Ono što ovaj debakl čini još težim jest podatak koji jasno pokazuje razmjere krize. Chelsea je izgubio pet uzastopnih ligaških utakmica bez postignutog gola prvi put još od studenog 1912. godine. Riječ je o nizu kakav klub ne pamti više od stoljeća, što dovoljno govori o ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazi londonski velikan.