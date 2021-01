Potresna objava kontroverznog hrvatskog nogometaša iz područja pogođenog potresom; žestoko je udario i po političarima te šefu Civilne zaštite

Nakon teškog potresa koji je pogodio Petrinju, Sisak, Glinu i okolna mjesta u pomaganje stradalima uključili su se i brojni hrvatski sportaši, a jedan od njih je nogometaš Tonći Kukoč koji je zgrožen s onime što je vidio te je objavio emotivan status i video na društvenim mrežama

Ovaj branič dane provodi na nastradalom području gdje pomaže s drugim ljudima, a sada je objavio jedan status koji će dignuti na noge Hrvatsku, jer se u njemu okomio i na šefa Civline zaštite Damira Truta koji je prozvao navijače te ih optužio da su svojim 'neorganiziranim' dolaskom stvorili kaos u Petrinji, Glini i drugim pogođenim mjestima.

'To što su se navijači organizirali, to je želja nekome pomoći i to je ok, ali u tom trenutku to nije bilo dobro. Trebali su pričekati par sati ili dana. I što su napravili? Zakrčili su nam sve i nisu službe mogle prolaziti. Onda smo imali sad nekoliko dana ljude koji su tu glavinjali, pili i tukli se po terenu. Morali smo se baviti njima umjesto stradalima', poručio je Trut koji je dan kasnije izjavio kako su njegove izjave krivo protumačene.