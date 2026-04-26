Poslušajte kako je Armada provocirala Torcidu uoči Jadranskog derbija: Spominje se Partizan

Iako ovaj Jadranski derbi, kojeg od 16 sati na Rujevici, uz prijenos na MAXSportu 1 i HDTV-u (MAXtv) igraju Rijeka i Hajduk, navijači oba kluba ovakve utakmice ne propuštaju
A riječ je o skupinama, Armadi i Torcidi, između kojih vlada veliko suparništvo.
Iz derbija u derbi stižu provokacije, kako s jedne, tako s druge strane.
Poznato je i da je nedavno s Hajdukove tribine istjerana Torcida Zagreb zbog dopisivanja s navijačima bogradskog Partizana Grobarima.
Podsjetimo, u mobitelu jednog člana Torcide Zagreb, Bad Blue Boysi su pronašli poruke, fotografije i glasovne poruke koje je izmjenjivao s jednim istaknutijim članom navijača beogradskog Partizana. Otkrivao mu je identete Dinamovih, ali i Hajdukovih navijača koje je pritom i kritizirao zbog nekih stvari.
Bad Blue Boysi su na utakmici protiv Lokomotive razvili transparente 'Tko to ovde peva?', 'Torcida Beograd' i 'Torcida uz drukere', aludirajući na, u navijačkim krugovima, nedopustivo ponašanje pripadnika Torcide.
Sada su se na taj slučaj osvrnuli i Rijekini navijači, odnosno članovi Armade, skandirajući.
'Nek živi ljubav, nek se budi dan, neka svako dijete mrzi Partizan...'
Zanimljivo, podloga u obliku pjesme Srebrnih krila 'Nek živi ljubav...' je puštena preko razglasa, što znači da je i HNK Rijeka 'sudjelovala' u provokaciji.
Također, na trasi puta izviješen je transparent.