Poslušajte kako je Armada provocirala Torcidu uoči Jadranskog derbija: Spominje se Partizan

A riječ je o skupinama, Armadi i Torcidi, između kojih vlada veliko suparništvo.

Iz derbija u derbi stižu provokacije, kako s jedne, tako s druge strane.

Poznato je i da je nedavno s Hajdukove tribine istjerana Torcida Zagreb zbog dopisivanja s navijačima bogradskog Partizana Grobarima.

Podsjetimo, u mobitelu jednog člana Torcide Zagreb, Bad Blue Boysi su pronašli poruke, fotografije i glasovne poruke koje je izmjenjivao s jednim istaknutijim članom navijača beogradskog Partizana. Otkrivao mu je identete Dinamovih, ali i Hajdukovih navijača koje je pritom i kritizirao zbog nekih stvari.

Bad Blue Boysi su na utakmici protiv Lokomotive razvili transparente 'Tko to ovde peva?', 'Torcida Beograd' i 'Torcida uz drukere', aludirajući na, u navijačkim krugovima, nedopustivo ponašanje pripadnika Torcide.

Sada su se na taj slučaj osvrnuli i Rijekini navijači, odnosno članovi Armade, skandirajući.

'Nek živi ljubav, nek se budi dan, neka svako dijete mrzi Partizan...'

Zanimljivo, podloga u obliku pjesme Srebrnih krila 'Nek živi ljubav...' je puštena preko razglasa, što znači da je i HNK Rijeka 'sudjelovala' u provokaciji.