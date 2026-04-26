Poslušajte kako je Armada provocirala Torcidu uoči Jadranskog derbija: Spominje se Partizan

A. H.

26.04.2026 u 16:01

Armada Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Iako ovaj Jadranski derbi, kojeg od 16 sati na Rujevici, uz prijenos na MAXSportu 1 i HDTV-u (MAXtv) igraju Rijeka i Hajduk, navijači oba kluba ovakve utakmice ne propuštaju

A riječ je o skupinama, Armadi i Torcidi, između kojih vlada veliko suparništvo.

Iz derbija u derbi stižu provokacije, kako s jedne, tako s druge strane.

Poznato je i da je nedavno s Hajdukove tribine istjerana Torcida Zagreb zbog dopisivanja s navijačima bogradskog Partizana Grobarima.

Podsjetimo, u mobitelu jednog člana Torcide Zagreb, Bad Blue Boysi su pronašli poruke, fotografije i glasovne poruke koje je izmjenjivao s jednim istaknutijim članom navijača beogradskog Partizana. Otkrivao mu je identete Dinamovih, ali i Hajdukovih navijača koje je pritom i kritizirao zbog nekih stvari.

Bad Blue Boysi su na utakmici protiv Lokomotive razvili transparente 'Tko to ovde peva?', 'Torcida Beograd' i 'Torcida uz drukere', aludirajući na, u navijačkim krugovima, nedopustivo ponašanje pripadnika Torcide.

Sada su se na taj slučaj osvrnuli i Rijekini navijači, odnosno članovi Armade, skandirajući.

'Nek živi ljubav, nek se budi dan, neka svako dijete mrzi Partizan...'

Zanimljivo, podloga u obliku pjesme Srebrnih krila 'Nek živi ljubav...' je puštena preko razglasa, što znači da je i HNK Rijeka 'sudjelovala' u provokaciji.

Također, na trasi puta izviješen je transparent.

'Od Marjana pa do Žnjana vole srpskog Partizana'.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Dinamo ga se odrekao nakon šest mjeseci, a sada gura kultni njemački klub u Bundesligu
RUŽNE SCENE

RUŽNE SCENE

Pogledajte kako se Jakirović sukobio s navijačima nakon kiksa: 'Želite da odem?'

najpopularnije

