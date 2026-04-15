Poraz Reala gurnuo španjolsku ligu u probleme, gube mjesto u Ligi prvaka?

Dva najuspješnija nogometna španjolska kluba u povijesti, Real Madrid i Barcelona, ispali su u četvrtfinalu Lige prvaka. Barcelona je ispala protiv Atletico Madrida, dok je Real ispao od Bayern Münchena.

Takva situacija je stvorila ozbiljnu posljedicu po španjolsku ligu koja bi mogla izgubiti dodatno mjesto za Ligu prvaka. Prema novim pravilima UEFA dodjeljuje dodatno mjesto dvjema ligama koje ostvaruju najbolji zbirni učinak u Ligi prvaka, Europskoj ligi i Konferencijskoj ligi.

Prošli tjedan je Premier liga osigurala peto mjesto za Ligu prvaka jer je kroz sezonu bila prva po ukupno osvojenim bodovima, dok se drugo mjesto činilo rezervirano za La Ligu.

Međutim, situacija sada više nije sjajna po španjolske klubove. U Europa ligi Celta igra protiv Freiburga gdje njemački klub ima prednost iz prve utakmice od 3-0. Real Betis pak ugošćuje portugalsku Bragu nakon što je prva utakmica završila 1-1.

Jedini klub koji ima prednost je Rayo Vallecano u Konferencijskoj ligi jer je u prvoj utakmici protiv AEK-a slavio s 3:0.

Međutim, liga koja prijeti je njemačka, a svaka nova pobjeda Bayerna, prolaz Freiburga, te prolaz Mainza koji je u prvoj utakmici Konferencijske lige svladao Strasbourg 2-0, bi mogli Bundesligu dignuti na drugo mjesto po zbirnom učinku što bi im dalo dodatno mjesto u Ligi prvaka iduće sezone.