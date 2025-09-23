NIKAD KRAJA

Ponovno odgođen povratak Barcelone na Camp Nou

N.M. / Hina

23.09.2025 u 22:21

Dani Olmo Barcelona
Dani Olmo Barcelona Izvor: Profimedia / Autor: Francisco Macia, Magara Press SL / Alamy / Profimedia
Nogometaši Barcelone neće niti u nedjelju protiv Real Sociedada odigrati utakmicu u svom domu, na Camp Nou, a razlog nove odgode povratka je upitna sigurnost gledatelja.

Barcelona je planirala tu utakmicu sedmog kola španjolske La Lige odigrati na renoviranom Camp Nou uz ograničen kapacitet, do 27.000 gledatelja. No, stadion je djelomično još uvijek u fazi rekonstrukcije i gradske vlasti nisu željele izdati potrebnu dozvolu da se stadion stavi u funkciju. Dozvola nije izdana prvenstveno zbog nedovršenih evakuacijskih izlaza.

Čelni ljudi Barcelone se ipak nadaju da će u idućim danima doći do potrebne dozvole, a u protivnom će vjerojatno Real Sociedad 28. rujna, kao i PSG u Ligi prvaka 1. listopada, dočekati na Montjuic stadionu.

Zbog lošeg travnjaka na Olimpijskom stadionu Montjuic Barcelona je zadnje dvije ligaške utakmice odradila na svom trening stadionu Johan Cruyff, ali to zdanje ima kapacitet tek od šest tisuća mjesta.

Barcelona je u obranu naslova prvaka La Lige krenula s četiri pobjede i remijem u pet ligaških utakmica, što je dva boda manje od vodećeg madridskog Reala. U Ligi prvaka pobijedila je na startu s 2-1 Newcastle u gostima.

