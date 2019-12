Pojavio se plakat za povratničku priredbu kontroverznog Irca Conora McGregora

Još samo pet tjedana ostalo je do UFC 246 priredbe koju će predvoditi borba velter kategorije između Conora McGregora i Donalda Cerronea. Sad su se njihova lica pojavila na službenom plakatu.

Početak promocije svake UFC-ove priredbe je objava plakata, a to se dogodilo upravo danas, na dan posljednjeg PPV eventa u ovoj godini. Ne treba čuditi što su McGregor i Cerrone sami na njemu, budući da će se cijela priča priredbe vrtiti oko njih. Na programu se nalazi nekoliko zanimljivih i stvarno kvalitetnih borbi, ali niti jedna koju možemo nazvati velikom. UFC-u tako što zapravo niti ne treba, kad se Conor McGregor nalazi na programu, sve ostala pada u drugi plan.

Pogledajte na koji način su UFC-ovi dizajneri prikazali prvu priredbu u 2020. godini. Povratak je to najpopularnijeg borca u povijesti sporta i naravno da se postavlja pitanje hoće li McGregor 2020. samo otvoriti ili će to zapravo biti njegova godina, kao što je on sam najavio.