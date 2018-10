Pogledajte žestoku reakciju Armade, nakon što su shvatili da je Kek podnio ostavku

Nogometaši Gorice napravili su još jedan pothvat, jer nakon što su gubili od Rijeke 0:1, u drugom dijelu zabili su dva gola, vratar Kahlina obranio je penal Puljiću, i stigli su do pobjede 2:1

Donio je naslov prvaka Rijeci, prvi u klupskoj povijesti, ali i dva naslova pobjednika Kupa, te pomogao u afirmaciji brojnih igrača. I koliko god uprava rasprodavala, on je uvijek nalazio rješenja, slagao momčad i osvajao simpatije.

No, ni on nije svemoguć, jer i uoči ove sezone ostao je bez važnih kotačića i to je prije ili kasnije trebalo doći na naplatu.

Prepoznali su to i pripadnici Armade, najvatrenijih navijača Rijeke, koji su bili i u Gorici.

A kada su čuli da je Kek podnio ostavku, stali su pred njega i poručili mu: 'Ne ideš ti nikuda, oni će ići ća.. Ostani igraj s juniorima'.