Pogledajte slobodnjak kojim je najveći svih vremena ponovno ostavio svijet bez riječi

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Kada se Lionel Messi pojavi na travnjaku, uvijek postoji mogućnost da će se dogoditi nešto posebno. Tako je bilo i u pobjedi Argentine 3:1 protiv Jordana u posljednjem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva.
Argentinski kapetan ušao je s klupe u 60. minuti, a dvadeset minuta kasnije izveo je slobodni udarac koji je ponovno obišao svijet. S približno 25 metara pogodio je za 3:1 i još jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju najvećim nogometašem svih vremena. Pogodak pogledajte ovdje.
Pogodak nije bio važan samo zbog ljepote izvedbe. Messi je njime ispisao novu stranicu nogometne povijesti, postavši prvi igrač koji je zabio u sedam uzastopnih utakmica Svjetskog prvenstva. Nadmašio je dosadašnji rekord koji su dijelili Just Fontaine i Jairzinho sa šest uzastopnih susreta.
Bio je to ujedno njegov 19. pogodak na svjetskim prvenstvima, čime je dodatno povećao vlastiti rekord najboljeg strijelca u povijesti tog natjecanja. Na aktualnom turniru već je postigao šest pogodaka, a Argentina je grupnu fazu završila sa sve tri pobjede.
Izbornik Lionel Scaloni nakon utakmice ponovno je ostao bez riječi.
"Pomalo je neugodno kada me stalno pitaju što reći o Messiju, a ja više nemam riječi. Iznenađuje me iz utakmice u utakmicu. Ne razmišlja o rekordima, nego samo o momčadi."
Argentina će u šesnaestini finala igrati protiv Zelenortskih Otoka, a ako Messi nastavi u ovakvoj formi, branitelji naslova ponovno će biti među glavnim favoritima za osvajanje Svjetskog prvenstva.