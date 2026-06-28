Pogledajte slobodnjak kojim je najveći svih vremena ponovno ostavio svijet bez riječi

neuništiv

Pogledajte slobodnjak kojim je najveći svih vremena ponovno ostavio svijet bez riječi

  • D.B.
  • Zadnja izmjena 28.06.2026 09:10
  • Objavljeno 28.06.2026 u 09:10
Lionel Messi
Lionel Messi Izvor: EPA / Autor: ALBERT PENA
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Kada se Lionel Messi pojavi na travnjaku, uvijek postoji mogućnost da će se dogoditi nešto posebno. Tako je bilo i u pobjedi Argentine 3:1 protiv Jordana u posljednjem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva.

Argentinski kapetan ušao je s klupe u 60. minuti, a dvadeset minuta kasnije izveo je slobodni udarac koji je ponovno obišao svijet. S približno 25 metara pogodio je za 3:1 i još jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju najvećim nogometašem svih vremena. Pogodak pogledajte ovdje.

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Pogodak nije bio važan samo zbog ljepote izvedbe. Messi je njime ispisao novu stranicu nogometne povijesti, postavši prvi igrač koji je zabio u sedam uzastopnih utakmica Svjetskog prvenstva. Nadmašio je dosadašnji rekord koji su dijelili Just Fontaine i Jairzinho sa šest uzastopnih susreta.

Bio je to ujedno njegov 19. pogodak na svjetskim prvenstvima, čime je dodatno povećao vlastiti rekord najboljeg strijelca u povijesti tog natjecanja. Na aktualnom turniru već je postigao šest pogodaka, a Argentina je grupnu fazu završila sa sve tri pobjede.

Izbornik Lionel Scaloni nakon utakmice ponovno je ostao bez riječi.

"Pomalo je neugodno kada me stalno pitaju što reći o Messiju, a ja više nemam riječi. Iznenađuje me iz utakmice u utakmicu. Ne razmišlja o rekordima, nego samo o momčadi."

Argentina će u šesnaestini finala igrati protiv Zelenortskih Otoka, a ako Messi nastavi u ovakvoj formi, branitelji naslova ponovno će biti među glavnim favoritima za osvajanje Svjetskog prvenstva.

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