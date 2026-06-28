'Jedan hrvatski reprezentativac je pomalo zapostavljen na ovom Svjetskom prvenstvu'

Besek u razgovoru za net.hr ističe da je momčad Zlatka Dalića protiv Gane pokazala upravo ono što se očekuje od iskusne reprezentacije na velikom natjecanju.

"Pokazali smo da znamo kontrolirati ritam igre i da snaga i brzina protivnika ne moraju biti naš hendikep. Igrači koji su dobili priliku odgovorili su svim zahtjevima koje je utakmica postavila pred njih."

Dodaje kako u nokaut-fazi nema smisla razmišljati o tome koga bi bilo lakše ili teže dobiti.

"Nije zahvalno birati protivnika na ovakvom turniru. Ako želiš otići daleko, moraš biti spreman na svaki izazov i svaku reprezentaciju."

Ipak, kada je usporedio Portugal i Kolumbiju, Besek smatra da Hrvatskoj više odgovara europski suparnik.

"Portugal poznajemo. To je europska reprezentacija s vrhunskim igračima koji igraju u najboljim klubovima svijeta. Upravo takvi protivnici nas mobiliziraju i možemo ih odvesti u neizvjesnost."

S druge strane, vjeruje da bi Kolumbija predstavljala drukčiji izazov.

"Kolumbija je moćna, prgava momčad, dobro vođena i mislim da bi nam manje odgovarala zbog svog temperamenta i improvizacije."

Na kraju se osvrnuo i na pojedince u hrvatskoj reprezentaciji. Izdvojio je Andreja Kramarića, za kojeg smatra da zaslužuje veću minutažu.

"Po meni je Kramarić pomalo zapostavljen u ovoj reprezentaciji. Međutim, kada gledamo momčad u cjelini, nije presudno tko igra, nego da ekipa ostvaruje rezultat. To je na kraju jedino što se pamti."

Besek vjeruje da je pobjeda protiv Gane donijela Hrvatskoj potrebno samopouzdanje te da Vatreni protiv Portugala mogu biti vrlo neugodan suparnik, posebno ako ponove disciplinu i taktičku odgovornost koju su pokazali u posljednjem kolu skupine.