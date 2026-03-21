ZA PAMĆENJE

Pogledajte luđački skok Domena Prevca: Letio 245 metara pa sledio navijače

N.M.

21.03.2026 u 10:24

Domen Prevc
Domen Prevc Izvor: EPA / Autor: FABIAN STRAUCH
U norveškom Vikersundu ovog su vikenda na rasporedu dva pojedinačna natjecanja, a sve upućuje na to da bi ljubitelji skijaških letova mogli uživati u spektakularnim daljinama.

Već treninzi i kvalifikacije pokazali su da je letaonica spremna za velike domete, a u središtu pozornosti ponovno se našao Domen Prevc. Slovenski skakač još je jednom potvrdio da je ove sezone u Svjetskom kupu, osobito kada je riječ o skijaškim letovima, u posebnoj kategoriji.

Prevc je na treningu poletio čak do 245 metara, i to bez pomoći vjetra, no taj impresivan pokušaj nije prošao bez drame. Nakon doskoka izgubio je ravnotežu i pao na leđa, ali srećom sve je završilo bez težih posljedica.

Njegov nevjerojatan let izazvao je oduševljenje publike, koja ga je nagradila glasnim pljeskom i povicima. Ujedno je to bila i najbolja potvrda da bi Vikersund ovog vikenda mogao ponuditi vrhunski letački show.

Da je u odličnoj formi, Prevc je potvrdio i u kvalifikacijama, koje je završio na prvom mjestu. Do pobjede je stigao skokom od 219,5 metara i ukupno 218,8 bodova, unatoč vrlo nepovoljnom vjetru.

Najduži let kvalifikacija ipak je ostvario Norvežanin Isak Andreas Langmo, koji je doskočio na 239 metara, no uz vjetar u prsa skupio je 211 bodova. Treće mjesto zauzeo je Japanac Ren Nikaido s letom od 225,5 metara i 201,9 bodova.

Mnogi smatraju da bi Prevc mogao obilježiti i natjecanja u Vikersundu, no na letaonicama nikad ništa nije unaprijed sigurno. Vremenski uvjeti, a posebno vjetar, mogu u samo nekoliko sekundi potpuno promijeniti rasplet.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

ZA PAMĆENJE

ZA PAMĆENJE

Pogledajte luđački skok Domena Prevca: Letio 245 metara pa sledio navijače
SLABA POSJETA

SLABA POSJETA

Dinamo ide prema naslovu prvaka: Danas će u Maksimiru biti manje od pet tisuća ljudi
NOVI PROBLEMI

NOVI PROBLEMI

Nastavljaju se crni dani za kultni HNL klub: Porezna mu blokirala račun

