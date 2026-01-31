ovako je najbolje...

Evo kako se Zvonimir Boban oprostio od Sandra Kulenovića

I.Ž.

31.01.2026 u 21:39

Sandro Kulenović NK Dinamo
Sandro Kulenović NK Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Danas je i službeno potvrđen transfer Sandra Kulenovića u redove Torina. Dinamo se na društvenim mrežama oprostio od svog napadača

'Nakon nešto više od šest godina, 127 odigranih utakmica i 43 gola u plavom dresu, Sandro Kulenović napustio je Dinamo i karijeru će nastaviti u talijanskom Torinu', objavili su iz Dinama.

'Kule će na poseban način ostati upisan u povijest našeg kluba. Zabio je bitne golove, odradio je svaku minutu maksimalno pošteno i bio iznimno bitan igrač. Njegov san bio je igrati u Italiji. Torino je veliki talijanski klub i shvatili smo da je najbolje za Dinamo i za njega da se ovaj transfer ostvari. Torinu i Sandru želimo sve najbolje', istaknuo je predsjednik GNK Dinamo Zvonimir Boban.

Podsjetimo, Sandro Kulenović iz Dinama u Torino za sada stiže na posudbu do kraja sezone, a u novom klubu će nositi dres s brojem 17 na leđima.

Talijanski prvoligaš za posudbu će Dinamu odmah isplatiti 500.000 eura, a ugovor uključuje i obavezni otkup u slučaju da Torino na kraju sezone osigura ostanak u ligi. U tom bi slučaju Dinamo inkasirao dodatna tri milijuna eura, pa bi ukupna vrijednost transfera narasla na 3,5 milijuna eura. 

Ako Torino zadrži prvoligaški status, Kulenović će potpisati trogodišnji ugovor, što znači da je planirana suradnja ukupnog trajanja tri i pol godine.

tportal
