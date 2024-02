Pogledajte kako je Galešić bombom slomio Rudeš i odveo Rijeku u polufinale Kupa

Prvo je poluvrijeme donijelo igru bez pravih prilika i bez ijednog pravog udarca prema golu. Na početku susreta je dominirala Rijeka, a na polovici poluvremena je kontrolu nad igrom preuzeo Rudeš, da bi Rijeka opet bila dominantnija na kraju prvog dijela.

Na početku drugog poluvremena Rijeka je imala dvije prilike, najprije je u 48. minuti Ivanović pucao iz kaznenog prostora, ali je Marković obranio. No lopta se odbila do Petrovića koji je zapucao, ali je i to obranio golman Rudeša.

U 79. minuti je dosuđen slobodni udarac za Rijeku, Galešić je pucao s 30-ak metara i zabio za vodstvo a na kraju i za pobjedu Rijeke.