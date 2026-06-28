Pogledajte kako hrvatski kauboj uči Amerikance kako se to radi

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Hrvatska je jučer u Philadelphiji pobijedila Ganu 2:1 i kao drugoplasirana reprezentacija skupine L izborila plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. Vatrene sada u prvoj rundi na ispadanje čeka veliki dvoboj protiv moćnog Portugala.
Uz dramatičnu pobjedu na terenu, Philadelphia je tijekom dana bila obojena u hrvatske boje. Tisuće hrvatskih navijača preplavile su ulice, nosile dresove i zastave, pjevale i još jednom stvorile atmosferu po kojoj su prepoznatljivi na velikim natjecanjima.
A nakon utakmice slavlje se preselilo po gradu.
Društvenim mrežama proširila se snimka jednog hrvatskog navijača koji je ušao u američki đir i okušao se u jahanju električnog bika. Uz pjesmu, smijeh i navijanje okupljenih, odradio je pravi mali show i, kako se u šali komentira, ‘pokazao Amerikancima kako se to radi’.
Video je brzo postao hit među hrvatskim navijačima jer savršeno opisuje raspoloženje nakon velike pobjede: Hrvatska je prošla dalje, Portugal je sljedeći izazov, a slavlje u Philadelphiji potrajalo je dugo u noć.