Pogledajte kako hrvatski kauboj uči Amerikance kako se to radi

Uz dramatičnu pobjedu na terenu, Philadelphia je tijekom dana bila obojena u hrvatske boje. Tisuće hrvatskih navijača preplavile su ulice, nosile dresove i zastave, pjevale i još jednom stvorile atmosferu po kojoj su prepoznatljivi na velikim natjecanjima.

A nakon utakmice slavlje se preselilo po gradu.

Društvenim mrežama proširila se snimka jednog hrvatskog navijača koji je ušao u američki đir i okušao se u jahanju električnog bika. Uz pjesmu, smijeh i navijanje okupljenih, odradio je pravi mali show i, kako se u šali komentira, ‘pokazao Amerikancima kako se to radi’.

Video je brzo postao hit među hrvatskim navijačima jer savršeno opisuje raspoloženje nakon velike pobjede: Hrvatska je prošla dalje, Portugal je sljedeći izazov, a slavlje u Philadelphiji potrajalo je dugo u noć.