Pogledajte kako hrvatski kauboj uči Amerikance kako se to radi

hrvatska na mundijalu

Pogledajte kako hrvatski kauboj uči Amerikance kako se to radi

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 28.06.2026 22:28
  • Objavljeno 28.06.2026 u 22:28
Kauboj
Kauboj Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hrvatska je jučer u Philadelphiji pobijedila Ganu 2:1 i kao drugoplasirana reprezentacija skupine L izborila plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. Vatrene sada u prvoj rundi na ispadanje čeka veliki dvoboj protiv moćnog Portugala.

Uz dramatičnu pobjedu na terenu, Philadelphia je tijekom dana bila obojena u hrvatske boje. Tisuće hrvatskih navijača preplavile su ulice, nosile dresove i zastave, pjevale i još jednom stvorile atmosferu po kojoj su prepoznatljivi na velikim natjecanjima.

A nakon utakmice slavlje se preselilo po gradu.

Društvenim mrežama proširila se snimka jednog hrvatskog navijača koji je ušao u američki đir i okušao se u jahanju električnog bika. Uz pjesmu, smijeh i navijanje okupljenih, odradio je pravi mali show i, kako se u šali komentira, ‘pokazao Amerikancima kako se to radi’.

Video je brzo postao hit među hrvatskim navijačima jer savršeno opisuje raspoloženje nakon velike pobjede: Hrvatska je prošla dalje, Portugal je sljedeći izazov, a slavlje u Philadelphiji potrajalo je dugo u noć.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
šok u hajduku

šok u hajduku

Doznajemo: Evo zašto je Livaja potjeran s priprema Hajduka
nevjerojatno

nevjerojatno

Šok s Poljuda: Hajduk potjerao Marka Livaju s priprema
skandal nakon utakmice

skandal nakon utakmice

Velika zvijezda je ovako priznala namještanje na Svjetskom prvenstvu?

najpopularnije

Još vijesti