Šok s Poljuda: Hajduk potjerao Marka Livaju s priprema

Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split, piše Hajduk.hr. Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama.

Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom - Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek.

'O daljnjim odlukama javnost ćemo obavijestiti pravovremeno', stoji u objavi Hajduka.

Marko Livaja već je godinama puno više od običnog Hajdukova igrača. Otkako se 17. veljače 2021. vratio na Poljud, postao je zaštitno lice kluba, simbol nove Hajdukove energije i igrač oko kojeg se gradila gotovo cijela sportska priča Bijelih.

Brojke najbolje govore koliko je bio važan. Livaja je od povratka u Hajduk odigrao 202 utakmice, zabio 104 gola i upisao 61 asistenciju. Bio je najbolji igrač momčadi, kapetan, vođa i čovjek kojem su navijači vjerovali više nego ikome. Njegov status na Poljudu odavno je prerastao granice svlačionice: za mnoge je bio simbol kluba, grada i nade da Hajduk konačno može do naslova prvaka.

No prošle sezone počeli su se pojavljivati prvi ozbiljniji problemi.

Livaja je bio nedodirljiv, a onda su krenule prve pukotine

Livaja je godinama imao poseban status među navijačima. Kad je zabijao, nosio Hajduk, rješavao derbije i držao momčad iznad vode, bio je neupitan. Poljud ga je obožavao, Torcida mu je vjerovala, a svaka priča o Hajdukovim ambicijama počinjala je upravo od njega.

Međutim, prošla sezona donijela je drukčiju sliku. Dolaskom Garcije na klupu, atmosfera oko momčadi počela se mijenjati. Rezultati nisu pratili očekivanja, pritisak je rastao, a Livaja više nije djelovao kao apsolutno nedodirljiva figura.

Prvi veći problemi otvorili su se u odnosu s trenerom Gonzalom Garcijom. Livaja je u jednom razdoblju ostao na klupi, što je za igrača njegova statusa odmah postalo velika tema. Garcia je nakon jedne utakmice objašnjavao da ga je htio uvesti, ali da se Livaja nije osjećao dobro i da ga je bolio trbuh.

Takva objašnjenja nisu mogla sakriti širu priču: odnos između trenera i najveće zvijezde momčadi više nije izgledao potpuno jednostavno.